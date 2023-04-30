Расходы территориального фонда ОМС на Кубани увеличили на 2 млрд рублей

Кубанские парламентарии постановили увеличить еще на 2 млрд руб. расходы территориального Фонда обязательного медицинского страхования в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Дополнительное финансирование планируется направить на повышение квалификации медицинских работников, а также на стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко, комментируя решение об увеличении расходов, отметил, что состояние территориального фонда ОМС – залог бесперебойной работы всей отрасли здравоохранения, а также гарантия жизни и здоровья жителей Краснодарского края.

«Вносимые сегодня изменения предусматривают увеличение расходов на текущий год. И очень важно, что в этом объёме заложены средства на дополнительное профессиональное образование медработников, а также закупку и ремонт медоборудования. Это долгосрочные вложения на перспективу в здоровье каждого из нас», – прокомментировал он.

В ноябре 2022 года пресс-служба ЗСК сообщала, что в 2023 году расходы на финансирование программы ОМС на Кубани составят 91 млрд руб. А в целом бюджет фонда достигнет отметки 95 млрд руб. Юрий Бурлачко тогда уточнил, что в плановом периоде размеры бюджета фонда достигнут 100 млрд руб.

Леонид Ломакин

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