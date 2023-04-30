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Выплаты ко Дню Победы получат почти 39 тыс. свердловских ветеранов

Более 39 тыс. ветеранов Великой отечественной войны (ВОВ) из Свердловской области получат выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Средства получат в том числе бывшие узники концлагерей, труженики тыла и дети погибших военнослужащих.

Для инвалидов и участников ВОВ размер выплаты составляет 5 тыс. руб., а для иных категорий ветеранов – 1 тыс. руб. На эти цели из регионального бюджета выделили более 40 млн руб.

Свердловским ветеранам также полагается ежемесячное пособие на проезд по территории области, а также пособие на проведение ремонта домов. Власти компенсируют газификацию частного дома.

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