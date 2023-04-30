Реконструкция станции Тихорецкой позволит увеличить грузооборот на 8 млн тонн

На Кубани завершили модернизацию станции Тихорецкой. 30 апреля открыли движение поездов на крупнейшем железнодорожном узле на пути к портам Азово-Черноморского бассейна и транспортному коридору «Север — Юг», сообщает Минтранс РФ. В результате реконструкции станции Тихорецкой Северо-Кавказской железной дороги можно будет дополнительно провозить около 8 млн тонн грузов в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтрас РФ Фото: Минтрас РФ

Станция Тихорецкая расположена на пересечении линий Волгоград — Краснодар и Ростов-на-Дону — Минеральные воды. Ее модернизация началась в 2016 году. Вместе с другими мероприятиями по развитию подходов к АЧБ реконструкция повысит пропускные возможности по направлению из Поволжья на Юг в 2,5 раза, до 101 пары грузовых поездов в сутки, говорится в сообщении.

«Мы все знаем, что данное направление имеет огромное значение для национальной экономики страны и создания транспортно-логистических коридоров. Станция Тихорецкая позволит кратно увеличить интенсивность доставки грузов в морские порты Тамани и Новороссийска. Исчезло еще одно так называемое “узкое горлышко”, которое мешало наращивать поток грузов. Появилась современная станция с высокой пропускной способностью»,— отметил министр транспорта Виталий Савельев.

По словам председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозеров, работы таких масштабов ранее не выполнялись. «Вместе с привычными заметными элементами инфраструктуры — обновленными станционными путями, искусственными сооружениями, стрелочными переводами — внедрена новая цифровая система станционного управления. К ней фактически в одно “окно” подключили 224 стрелочных перевода, что практически на порядок превышает привычную практику»,— отметил господин Белозеров.

Маргарита Синкевич

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