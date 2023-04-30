Море у берегов Краснодарского края прогрелось до 14 градусов тепла

Несмотря на непогоду, Черное море в Геленджике и Азовское у пляжей Ейска прогрелись до 14 градусов тепла. О этом сообщает Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В Анапе, Новороссийске и Туапсе температура воды достигла 13 градусов, а в Сочи 12 градусов тепла. 13 градусов тепла зафиксировано в Азовском море в Темрюке и 12 – в Приморско-Ахтарске. Синоптики обещают, что комфортных температур Черное море у кубанских берегов достигнет в конце весны.

Маргарита Синкевич

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