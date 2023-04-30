В Петербурге на треть упал объем продаж лекарств

В Петербурге объем продаж лекарственных препаратов за год упал на 34,7% и составил на 6,5 млрд руб. В этом марте было продано 17,3 млн упаковок, что на 29,7% меньше, чем годом ранее. Об этом 30 апреля пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные DSM Group.

Эксперты объясняют, что это может быть связано с эффектом высокой базы из-за ажиотажного спроса. В первом квартале прошлого года продажи лекарств увеличились из-за опасений возможного дефицита. При этом в Петербурге стали реже открываться новые аптеки, так как число сделок с коммерческой недвижимостью также заметно упало.

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