Экс-глава комитета кредиторов ЗиДа может стать должником предприятия

ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» намерен войти в реестр требований кредиторов Артура Васильева, который ранее возглавлял комитет кредиторов ЗиДа. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, требования оборонного завода были получены финансовым управляющим господина Васильева Анатолием Бидулей 26 апреля. Требования ЗиДа к Артуру Васильеву составляют 357,03 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что Артур Васильев был признан несостоятельным в 2019 году. В отношении него ввели процедуру реструктуризации долгов. С требованием о несостоятельности господина Васильева выступил Эдуард Давыдов, владелец пермской сети фитнес-клубов Edward Gym. В 2017 году господин Васильев получил от господина Давыдова два займа на 250 тыс. и 300 тыс. рублей. Займы Артур Васильев не возвратил, и в феврале 2019 года эти средства заявитель взыскал через суд.

Имущественный комплекс ЗиДа недавно продали на торгах столичному ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» за 725 млн руб. Как заявил недавно гендиректор ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» Владимир Тепляшин, новый владелец производственных мощностей планирует модернизацию и расширение производства завода.