Полиции Петербурга предложили перенять опыт НКВД

Руководители регионального ГУ МВД получили аналитическую справку о «борьбе с националистическими формированиями» в западных регионах СССР. В документе авторы предложили петербургской полиции перенять опыт НКВД при проведении СВО, пишет «Фонтанка».

По данным издания, бумага под названием «Опыт деятельности НКВД (МВД) СССР по борьбе с националистическими формированиями в западных регионах Советского Союза и его использование при проведении специальной военной операции» содержит 28 листов. Справку подготовили в ФГКУ «ВНИИ МВД России». В тексте документа указывается, что его необходимо изучить в системе государственно-правового информирования в апреле текущего года.

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