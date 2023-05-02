Экология повседневной жизни

Изменение климата, увеличение числа мусорных свалок и доли пластикового загрязнения постоянно актуализируют вопрос необходимости экологического просвещения. О том, насколько высок его уровень в Свердловской области, как человеку правильно подготавливать свои отходы для переработки и какие экологические принципы можно применять в повседневной жизни, чтобы сократить количество мусора, рассказала сооснователь проекта #НЕМУЗЕЙМУСОРА Яна Трудкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Трудкова, Сооснователь проекта «Немузей мусора»

Фото: Предоставлено Яной Трудковой Яна Трудкова, Сооснователь проекта «Немузей мусора»

Фото: Предоставлено Яной Трудковой

Guide: Что такое экопросвещение? Насколько его уровень высок среди жителей Свердловской области?

Яна Трудкова: Определение экопросвещения достаточно широкое и включает в себя множество составляющих. Если попробовать сформулировать его, то это обширный пласт информации о том, как переходить к минимизации отходов, как правильно их готовить для переработки, каков жизненный цикл отходов от населения на конкретной территории.

Уровень экопросвещения в Свердловской области стремительно повышается — все больше людей интересуются темой экологии, растет количество станций для раздельного сбора мусора и число пунктов приема отходов. Во многом этому способствует работа регионального оператора — ЕМУП «Спецавтобаза», а также трансляция на федеральных каналах и в сети идеи сокращения отходов и их переработки.

G.: В Свердловской области уже несколько лет действует система раздельного сбора мусора. Как вы считаете, насколько она успешна?

Я.Т.: В Екатеринбурге практикуется многофракционный сбор, когда стоит несколько контейнеров, например, для бумаги, стекла, пластика, металла и несортируемых отходов, а также дуальный, когда контейнера два — например, для перерабатываемых и прочих отходов.

Для вовлечения большего числа жителей в систему раздельного сбора мусора, нужно организовать максимально удобные для этого условия — позволить человеку сдавать отходы рядом с домом. Ставить станции многофракционного сбора в каждом дворе сложно, так как не везде может проехать машина переработчика. Но в качестве альтернативы можно устанавливать станции в местах общего пользования. Например, в ЦПКиО стоит шесть контейнеров, которые вывозят шесть машин разных переработчиков.

Другое дело — дуальный сбор. За ним большое будущее. Такой пилотный проект стартовал в Екатеринбурге в 2020 году, и каждый год количество контейнеров растет. Особенно активно этот процесс идет в новых микрорайонах, потому что если площадка только застраивается, то на ней легче запроектировать и установить контейнеры. Рядом со старыми домами разместить баки сложнее, но регоператоры решают эти вопросы.

G.: Какой объем отходов ежегодно приходится на одного жителя региона?

Я.Т.: В среднем около 600 кг отходов в год на одного человека. Часть из них направляется на полигоны. Большое количество пищевых отходов сливается в канализацию. И эти показатели растут, потому что растет и потребление.

Если мы не будем сокращать объемы мусора, то действующие полигоны исчерпают свои возможности и закроются, а значит нужно будет создавать новые. Экологическое просвещение позволит избежать этого и сохранить работу уже существующих участков. Чем больше людей будут разделять мусор и правильно подготавливать его к переработке, тем меньше отходов будет попадать на полигоны. Если добиться того, чтобы на полигоны попадали только неперерабатываемые отходы, а это 20% от всего объема мусора, то ежегодное количество отходов можно сократить до 120 кг на одного человека.

G.: Для этого эксперты предлагают придерживаться принципов экологического потребления. Что это за принципы, и как начать применять их в своей жизни?

Я.Т.: Начать экологичный образ жизни каждый человек может с аудита своего мусора — сколько он накапливает, какую долю из этого можно переработать, потребление чего можно сократить.

Последний вопрос играет особую роль и требует работы над моделью поведения конкретного человека. Когда вы приходите в магазин, нужно спрашивать себя, точно ли вам необходимо то, что вы положили в корзину. К сожалению, люди у нас не привыкли покупать только нужное — у нас есть генетическая память о том, как мы жили в дефиците, и это вызывает желание закупиться наперед. Но работа над этим идет. Когда корзина уже наполнена товаром, нужно принять решение, что вы будете делать с мусором, который появится после покупки. Ведь отходы появляются не дома, а в корзине — когда мы покупаем товар, мы автоматически покупаем мусор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В среднем, на одного человека приходится около 600 кг отходов в год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В среднем, на одного человека приходится около 600 кг отходов в год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Но любой экологический принцип должен в первую очередь беречь психику человека. Если привлекать людей к экологии через жуткие истории про Большое тихоокеанское мусорное пятно — крупнейшую зону накопления пластика в мире — или надвигающийся апокалипсис, то это может привести к расстройству психики. Человек превратится в озлобленного экофетишиста, выгорит и вернется к неразумному потреблению. Поэтому наиболее важный принцип экопотребления — принцип маленьких шагов. Например, при походе в магазин взять с собой пакет, чтобы не копить пакет с пакетами, но и не ругать себя, если забыл про это. Все должно быть разумно. Экология начинается не с мусора, а с головы и экологически чистого отношения к себе.

G.: Движение Zero Waste достаточно популярно сегодня. Возможно в современных условиях следовать этим принципам?

Я.Т.: Zero Waste — это целая философия жизни без отходов. Предполагается, что минимальный объем отходов на человека может составлять одну литровую банку за целый год. Но, живя в социуме, этого сложно достичь, особенно если в вашей семье есть дети, питомцы, пожилой или больной человек.

Конечно, мы можем максимально сокращать свои отходы, даже, например, использовать многоразовые памперсы и средства женской гигиены. Но полностью по правилам Zero Waste можно жить только тогда, когда все вокруг тебя так живут.

G.: И тут мы вновь возвращаемся к вопросу экопросвещения. Как сделать этот процесс эффективнее?

Я.Т.: Для этого нужны три составляющие — меры со стороны власти, работа бизнеса и усилия населения. Бизнес меняется тогда, когда власть меняет законы, но она должна это делать с учетом интересов коммерсантов и запросов со стороны людей. Нужно коммуницировать и не через митинги и бойкоты, а через желание помочь друг другу, через умение задать правильный вопрос и услышать ответ.

С другой стороны, изменения производства в пользу экологических тенденций могут повысить стоимость продукта. И вопрос в том, готовы ли люди пойти на это? Большинство выбирает товар по стоимости. Сложно найти золотую середину и сделать качественную упаковку, которую можно переработать, и при этом оставить ту же цену на товар, не ухудшив качество продукта. Нужен баланс.

G.: Но часть отходов можно направлять на переработку. Как понять, какая упаковка или вещь пригодна для этого?

Я.Т.: В Екатеринбурге перерабатываются практически все отходы как вторичное сырье, за исключением сложных фракций. Если на упаковке товара есть маркировка в виде эко-треугольника с цифрами 1, 2, 4 и 5, то ее можно переработать.

Есть несколько практических советов. Во время покупок лучше отдавать предпочтение пластиковой упаковке, а не бумажной. Пластик можно сдать, но ни одна упаковка из бумаги перерабатываться не будет, потому что содержит клей, пластик и пленку. При покупке одежды следует учитывать, что в России умеют перерабатывать только ту ткань, где более 70% хлопка, а значит нужно смотреть на состав вещи и выбирать ту, где содержание хлопка больше. Еще желательно не покупать одежду с пуговицами, стразами и брошками, потому что эти детали затруднят ее переработку. И всегда сохраняйте бирки — они позволяют определить состав вещи.

Беседовала Катерина Якушева