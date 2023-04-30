Глава строительной компании в Новосибирске осужден условно за ущерб дольщикам на 200 млн рублей

В Новосибирске вынесен приговор директору строительной компании, возводившей жилой дом в Краснообске.

Как выяснили следователи, глава компании, незаконно признав непригодным каркас утвержденного проектно-сметной документацией строящегося 17-ти этажного дома, дал указание демонтировать его. На этом месте он решил построить новый 24-ти этажный дом с большим количеством квартир, которые фигурант дела решил реализовать и обратить полученный доход в свою пользу, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Однако на месте демонтированного дома новый он таки не построил. Следствие установило 24 потерпевших дольщика. Ущерб составил более 200 млн руб. На имущество обвиняемого был наложен арест.

За злоупотребление полномочиями директор стройкомпании осужден на 1 год 6 месяцев условно.

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Анна Егорова