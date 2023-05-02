Урал проверят на устойчивость

Уральские промпредприятия являются драйверами развития ESG-повестки в России, так как их деятельность напрямую связана с влиянием на окружающую среду. Однако в 2022 году внедрение принципов устойчивого развития осложнилось — около 60% крупных компаний сократили расходы на природоохранные проекты, КСО-программы. Суходом западных инвесторов, которые задавали тренд напроведение ESG-трансформации, исчезло понимание того, что можно относить к ESG friendly. Поэтому главным трендом устойчивого развития в РФ в 2023 году, по словам экспертов, станет «национализация» повестки.

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Предприятиям поставили оценки

Промышленные и ресурсоснабжающие предприятия традиционно являлись драйверами развития ESG-повестки в России, считает основатель и главный эксперт ESG Consulting Екатерина Герус. Причем именно на Урале сосредоточено множество представителей крупного бизнеса, которые считаются одними из лидеров повестки.

По данным Роспотребнадзора, в 2022 году выбросы в атмосферу в Свердловской области составили 795,9 тыс. тонн (в 2021 году — 784 тыс. тонн). Как следует из исследования FinExpertiza, за первое полугодие 2022 года случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в России чаще всего фиксировались именно в Свердловской области — 25% от общего числа инцидентов. По информации свердловского министерства природных ресурсов и экологии, на конец 2022 года объем накопленных промышленных отходов составил 9,6 млрд тонн. За год было образовано 178,2 млн тонн промотходов, утилизировано 76 млн тонн. В числе лидеров по загрязнению почв — предприятия по добыче полезных ископаемых и обрабатывающие производства.

«Поскольку деятельность предприятий напрямую связана с влиянием на окружающую среду, то именно на блоке E (environmental — экологические аспекты) до недавнего времени был сделан наибольший акцент»,— пояснила госпожа Герус.

Уровень вовлеченности в ESG-повестку отдельных компаний можно определить по ESG-рэнкингу, где C — это низкий уровень, AAA — высокий уровень. Согласно данным независимого европейского рейтингового агентства RAEX-Europe на апрель 2023 года, в числе лидеров 160 российских компаний, в том числе «Русал», «Полиметалл», НОВАТЭК, «Евраз», Трубная металлургическая компания (ТМК), корпорация «ВСМПО-Ависма», Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Екатерина Герус добавила, что в феврале 2023 года компания «Евраз» вошла в группу с наиболее продвинутым уровнем ESG-профиля в рейтинге Национального рейтингового агентства (НРА). По блоку S (social — социальная ответственность) традиционно высоко оцениваются ESG-практики компаний ТМК и Группы «Синара».

Участники рынка отмечают, что с экономической точки зрения внимание к экологическим факторам позволяет создать устойчивую и оптимальную производительную модель, экономно потребляющую ресурсы и производящую минимальное количество отходов. Все это в свою очередь отражается на условиях труда. Крупный бизнес сегодня выступает не только якорным работодателем и налогоплательщиком во многих уральских городах, но также партнером территорий присутствия по развитию социальной сферы — он инвестирует в развитие образования и обновление инфраструктуры, поддерживает спорт.

Впрочем, по словам директора группы рейтингов устойчивого развития «Эксперт РА» Юлии Катасоновой, ESG-повестка значима для всех регионов России, независимо от количества предприятий в нем. «Кроме того, “зеленые” принципы актуальны для бизнеса любого размера. Можно увидеть много примеров в сфере МСП по раздельному сбору и утилизации отходов, использовании многоразовой посуды. В итоге усилия малых предприятий выливаются в целую систему ответственного потребления и создают базу для экономики замкнутого цикла»,— добавила эксперт.

«Зеленая» экономия

В 2022 году около 60% крупных компаний сократили свои бюджеты на PR-поддержку и программы корпоративной социальной ответственности (КСО), сообщили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Аналогично произошло сокращение расходов на охрану окружающей среды в госбюджетах различных уровней и в программах крупного бизнеса. «Точные цифры по федеральному бюджету, бюджету регионов и предприятий будут к лету 2023 года, но предварительно, можно давать оценки падения на десятки процентов»,— считают в агентстве. В сегменте «зеленых», социальных, устойчивых облигаций сокращение фиксируют примерно в два раза по сравнению с 2021 годом. Но, как уточнили в АКРА, такая динамика сопоставима с рынком облигаций в целом, а также с рынком ESG-облигаций в мире.

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Кроме ESG-облигаций в банках сейчас развивается система ESG-кредитов. Так, портфель кредитов, имеющих в своей структуре ESG-условие, то есть условие по улучшению экологических, социальных или управленческих практик, в Уральском банке Сбербанка за 1квартал 2023 года вырос в 2,2 раза — до 21 млрд руб., рассказали в пресс-службе банка. Драйвером роста стали девелоперские проекты: за первые три месяца этого года портфель таких кредитов вырос в три раза и превысил 16 млрд руб. ESG-кредиты, выданные застройщикам, занимают 80% в общем портфеле ответственного финансирования банка.

Согласно результатам опроса «Эксперт РА», актуальность ESG-повестки сейчас оценивается на 7 баллов из 10. Это свидетельствует о том, что практики и принципы устойчивого развития «не сошли на нет» в российском бизнесе, пояснила Юлия Катасонова: «Те компании, которые начали работу по внедрению ESG-практик, будут ее продолжать хоть и медленно. А те, кто задумывал начать работу сейчас, сдвинули свои планы в следующие два года».

Компании перестроят ESG-повестку

Одной из главных проблем, связанных с ESG, сейчас является отсутствие единых стандартов и «хаос в трактовке понятий», что характерно для всех рынков, как развитых, так и развивающихся, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев. Этот тезис, по его словам, подтверждают возникающие противоречия на уровне правительств разных стран.

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Так, в Евросоюзе в начале весны развернулся спор по поводу атомных электростанций и их роли в достижении углеродной нейтральности альянса. Пропоненты АЭС, в первую очередь Франция, склонны приравнивать их по многим компонентам к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), хотя другие страны, такие как Германия и Австрия, не разделяют эту точку зрения. В США же пакет стимулов Inflation Reduction Act (Закон о снижении инфляции) подразумевает налоговые стимулы для АЭС практически наравне с возобновляемой генерацией.

«Это лишь один пример, но уже он доказывает, что трактовки многих принципов крайне противоречивы, что создает легитимные регуляторные лазейки для так называемого “гринвошинга” — формы маркетинга для введения в заблуждение потребителей об экологичности продукта»,— отметил эксперт «Финам». По его мнению, для российского рынка этот вопрос актуален еще сильнее: «С уходом западных инвесторов понимания того, что относить к ESG friendly, практически нет и о смысле приходится догадываться интуитивно. В связи с этим ESG-повестка для российского рынка находится в подвешенном состоянии, хотя ее актуализация и прогресс в некоторых регионах, очевидно, необходимы».

Как добавила Екатерина Герус, иностранные инвесторы, со стороны которых был запрос на проведение ESG-трансформации, до 2022 года являлись движущей силой интеграции повестки в деятельность российских компаний. Поэтому после их ухода примерно половина отечественных организаций были вынуждены пересмотреть свои стратегии устойчивого развития. По мнению экспертов АКРА, сейчас в качестве внешних драйверов ESG-повестки остались азиатские компании. Кроме того, экспортируя свою продукцию в дружественные страны, российские компании участвуют в цепочке добавленной стоимости и подпадают под целый ряд нормативных документов, требующих проверки поставщика и его продукции по ряду ESG-критериев.

Эксперты АКРА среди трендов на 2023-2025 годы выделяют «национализацию» повестки, выработку собственных критериев, стандартов и практик. Еще одним трендом станет усиление внимания к блоку S. «До этого в триаде ESG наблюдался сильный перекос в сторону E-факторов, что неправильно, так как социальные риски могут реализоваться значительно раньше экологических и нельзя закрывать на них глаза»,— пояснила Екатерина Герус. Актуальным станет переход от PR-составляющей ESG-повестки к более содержательным проектам и усиление социальной составляющей, в частности, удержание и поиск работников, а также обеспечение социальной стабильности в городах присутствия и адаптация ущемленных групп населения.

Диана Сунагатуллина