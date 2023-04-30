Бывший начальник ангарского СИЗО пойдет под суд за превышение полномочий

В Ангарске (Иркутская область) в суд передано уголовное дело бывшего начальника ФКУ СИЗО-6, обвиняемого в превышении полномочий.

По версии следствия, начальник СИЗО получил от одного из заключенных 55 тыс. руб. за послабление установленного режима содержания и беспрепятственную организацию ему краткосрочных личных конфиденциальных свиданий с другими заключенными, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления собственной безопасности ГУФСИН России. Экс-начальнику СИЗО грозит до четырех лет лишения свободы.

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Анна Егорова