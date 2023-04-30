Жителю Кропоткина грозит до 10 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков

Следственный отдел ОМВД России по Кавказскому району завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Его возбудили в отношении жителя Кропоткина 43-х лет. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Следствие установило, что обвиняемый нашел дикую коноплю на берегу Кубани. Он оборвал соцветия, листья, стебли и изготовил марихуану для личного употребления. Правоохранители обнаружили более 150 граммов наркотиков. В период следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Маргарита Синкевич

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