В Воронежской области прощаются с погибшим под Артемовском добровольцем Сергеем Кравченко

Под Артемовском в ходе специальной военной операции погиб уроженец Лискинского района Воронежской области 44-летний Сергей Кравченко. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Кирнос.

По его словам, Сергей родился и вырос в селе Щучье, где позже работал электриком, прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил. С начала СВО господин Кравченко вступил в состав добровольческих военных формирований Донецкой и Луганской народных республик, где был в составе штурмовой группы. «Участвуя в боестолкновении с бандой иностранных наемников под Артемовском Сергей Викторович, прикрывая товарищей под обстрелом, получил смертельное ранение»,- написал в соцсетях господин Кирнос.

Владимир Зоркий