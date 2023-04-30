В Петербурге посадили именное дерево памяти военкора Татарского

В петербургском сквере Памяти высадили 32 дерева в память о погибших в ходе СВО военных и военкоре Владлене Татарском, который умер в результате взрыва в кафе в Петербурге. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение».

Как отметили организаторы, в мероприятии приняли участие ветераны, члены военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих и администрация Калининского района.

Отдельное дерево высадили военкору Владлену Татарскому, который погиб во время взрыва в кафе на Университетской набережной. Президент Фонда Вячеслав Громов заявил, что Татарский «с нами жив».

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