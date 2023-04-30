Воронежского коммунальщика заподозрили в присвоении вверенного ему внедорожника BMW Х4

Сотрудниками управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя по факту присвоения вверенного имущества в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.). В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД. Разработка оперативной информации сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоусманскому району во взаимодействии с коллегами из федеральной службы безопасности и помогла установить личность подозреваемого. Его в ведомствах не называют, но, по данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Петре Лыкове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

По предварительным данным следствия, мужчина в статусе директора частной котельной в марте текущего года переоформил принадлежащий вышеуказанной компании автомобиль BMW Х4 на подконтрольную ему фирму. В качестве предлога для этого назывался расчет за якобы оказанные услуги, уточнили в СКР. Сумма ущерба, причиненного учредителям теплоснабжающей организации, превысила 1,3 млн руб.

Подозреваемый в ходе допроса об обстоятельствах совершенного преступления дал признательные показания, сообщили в ведомстве. оперативными сотрудниками также проведены обыски в жилище господина Лыкова и в подконтрольной ему фирме. «Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, назначены экономические судебные экспертизы, допрошены свидетели»,– рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального СКР Юрий Шустов.

По данным Kartoteka.ru, Петр Лыков возглавляет местную управляющую компанию ООО «Новый век», представленную на коммунальном рынке с 2013 года. Ее единственным учредителем выступает Дарья Лыкова. По итогам 2021 года выручка компании составила 26,6 млн руб., а чистая прибыль - 470 тыс. Также господин Лыков является директором зарегистрированного в Новой Усмани ООО «Экоресурс» (по ОКВЭД, занимается забором, очисткой и распределением воды), собственником которого выступает Илья Пахомов. Кроме того, Петр Лыков с прошлого года указан как генеральный директор двух воронежских ООО - «УК Воронеж град» и «Техэксплуатация».

Владимир Зоркий