В Тюмени откроется военно-патриотический центр для молодежи

В начале мая в Тюмени откроется Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Он будет открыт на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

Подростков и студентов в течение трех месяцев будут обучать огневой и тактической подготовке, оказывать первую помощь и управлять дронами. Это первый подобный проект в России.

Занятия начнутся с 11 мая. В рамках проекта военную подготовку пройдут 1,5 тыс. человек.

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