«Центральный парк развлечений им. М. Горького» на 26% повысил выручку в 2022 году

ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» отчитался о финансовых итогах минувшего года. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия, управляющего парком им. Горького в Перми, выросла на 26,3% по сравнению с 2021 годом. С 245,3 млн руб. в 2021 году выручка компании увеличилась до 309,6 млн руб. в 2022-ом. Чистая прибыль «ЦПР им. М. Горького» возросла на 10,1% - с 32 млн руб. в 2021-ом до 35,2 млн руб. в 2022-ом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Уставный капитал компании составляет 2,3 млн руб. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% - за департаментом имущественных отношений города. Ранее ООО возглавлял сам Рашид Габдуллин, однако в мае 2021 года гендиректором «Центральный парк развлечений им. Горького» был назначен Александр Целуйко, проработавший в организации более 10 лет. Господин Габдуллин пояснял смену руководства тем, что сосредоточится на развитии других проектов, связанных, в том числе с туризмом: это горнолыжный комплекс в Губахе и работа фонда «Сибирская застава».