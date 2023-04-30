В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 94 человека

За последние 24 часа на Кубани выявили 94 случая заражения ковидом — заболели 54 женщины и 40 мужчин. Самому старшему пациенту почти 90 лет. Среди зараженных 18 детей, младшему из которых два месяца. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В кубанской столице заболели 24 человека, в Новороссийске — 13, Сочи — 11, Армавире — 5. По четыре зараженных выявили в Мостовском и Тбилисском районах, по три — в Каневском, Гулькевичском, Курганинском, Староминском и Тимашевском. В Горячем Ключе, Новопокровском, Калининском и Северском районах заболели по два человека, а в Геленджике, Брюховецком, Динском, Ейском, Кавказском и Красноармейском районах — по одному. В настоящее время стационарах лечатся 176 заболевших, амбулаторно — 491 человек.

Всего с начала пандемии с подозрением на COVID-19 в больницы и поликлиники Краснодарского края обратились 1108054 человека. При этом подтверждено 361586 случаев заражения. Выздоровели 349728 человек, 11191 пациент скончался.

Маргарита Синкевич

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