Бастрыкин поручил расследовать нарушения, допущенные при сдаче элитного ЖК в центре Краснодара

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушений, допущенных застройщиком при сдаче в эксплуатацию ЖК на ул. Кондратенко в кубанской столице. Поручение стало ответом на видеообращение жителей комплекса, сообщает пресс-служба СК РФ.

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Владельцы квартир пожаловались, что на территории жилого комплекса постоянно затапливает подземную парковку, в результате чего в помещении распространяется грибок. Кроме того, трескается облицовочный кирпич. Осколки сыпятся на припаркованные машины и тротуар. А вместо обещанной детской площадки на территории комплекса построили офисное здание. Ко всему, есть перебои в работе лифтов. Жители уверены, что все это угрожает их безопасности.

По итогам расследования Александру Бастрыкину направят доклад, а само уголовное дело поставят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Маргарита Синкевич

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