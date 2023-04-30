«Трактор» покидают семь игроков

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» покидают семь хоккеистов. В их числе Алексей Бывальцев, Тему Пулккинен, Кирилл Капустин, Игорь Исаев, Роман Манухов, Александр Брынцев и Илья Проскуряков, сообщают в пресс-службе команды.

Алексей Бывальцев провел в «Тракторе» три сезона. В составе «черно-белых» нападающий сыграл 186 матчей и набрал 89 баллов.

Форварды Тему Пулккинен и Кирилл Капустин отыграли в «Тракторе» два сезона. Воспитанник челябинского хоккея Игорь Исаев выступал за команду с 2017 года.

Защитник Роман Манухов за три года в «Тракторе» сыграл 118 поединков и отдал 14 результативных передач. Защитник Александр Брынцев играл за челябинский клуб с декабря прошлого года, вратарь Илья Проскуряков — с лета 2022 года.