Гулькевичская районная больница получила наркозно-дыхательный аппарат

Наркозно-дыхательный аппарат для Гулькевичской ЦРБ приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Главный врач больницы Ольга Горошко пояснила, что аппарат будут использовать при проведении анестезии, а также для искусственной и вспомогательной вентиляции легких. «Устройство позволяет постоянно мониторить основные параметры организма и дает возможность успешно проводить сложные медицинские вмешательства, которые требуют использования наркоза»,— отметила главврач. До этого в ЦРБ уже закупили маммограф, гистерскоп, флюорограф, компьютерный томограф и рентгенологический комплекс.

Маргарита Синкевич

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