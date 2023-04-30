ФСБ раскрыла совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга Маневича

В Федеральной службе безопасности заявили об установке причастных к заказному убийству вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, совершенному в центре города в 1997 году. Утверждается, что его заказал главарь тамбовской ОПГ.

Как передает пресс-служба ведомства, задание об убийстве членам тамбовской ОПГ дал ее главарь Владимир Барсуков (Кумарин). Заказ выполняли два члена преступной группировки — один из них следил за Маневичем, а другой стрелял по автомобилю, в котором ехал вице-губернатор. Оба фигуранта признались в совершении преступления и указали, что автомат Калашникова, из которого было совершенно убийство, они получили лично от Кумарина, добавили в ФСБ.

Михаил Маневич был членом правительства Санкт-Петербурга с 1993 года. Пост вице-губернатора он занял в 1996-м. 18 августа 1997 года он выезжал на автомобиле с женой из дома на улице Рубинштейна на Невский проспект. Из чердака одного из домов начали стрелять по машине — Михаила Маневича ранили в шею и грудь. Он умер по дороге в больницу. Жена получила легкое ранение. Как утверждало следствие, убийца оставил на месте преступления автомат Калашникова с оптическим прицелом.

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