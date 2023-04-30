Два человека погибли в ДТП в Свердловской области, еще один в коме

В Талицком районе (Свердловская область) произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще один сейчас находится в коме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инцидент произошел около 04:00 на 14 км дороги «подъезд к селу Елань». По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail двигался с небезопасной скоростью, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП погибли 52-летний водитель и 34-летняя пассажирка легковушки. 34-летний пассажир находится в коме в реанимации Талицкой ЦРБ.

Сейчас следователи выясняют точные обстоятельства происшествия. У водителя взята кровь для проведения химико-биологического исследования, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии он находился.

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