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В Перми в парке Горького и на вокзале Пермь-II будут работать пункты отбора на военную службу

В выходные и праздничные дни в Перми будут работать мобильные пункты отбора на военную службу в армии, сообщает издание «Звезда» со ссылкой на пункт отбора на военную службу по контракту Пермского края. Сегодня – 30 апреля – с 12:00 до 14:00 мобильный пункт будет функционировать у здания железнодорожного вокзала Пермь-II. В понедельник – 1 мая – пункт откроется в 11:00 и закроется в 13:00 в парке им. Горького.

Напомним, что в конце апреля на набережной в Перми открылся пункт отбора на военную службу. Такие пункты будут работать не только в краевой столице, представители военкомата побывают в Александровске, Кизеле, Губахе, Горнозаводске и Чусовом.

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