Из-за риска подтопления в нескольких микрорайонах Новокузнецка эвакуируют маломобильные группы населения

В Новокузнецке из-за риска подтопления начата эвакуация маломобильных групп населения в нескольких прибрежных районах, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Кузнецов. «Сотрудниками ГИБДД УМВД России по Новокузнецку проведено оповещение населения об угрозе подтопления на 6 км, Вертолетной площадке, Разъезда Абагуровский, Форштадта»,– рассказал он.

По данным ЕДДС Новокузнецка, повышение уровня воды ожидается в реках Томь и Кондома. «Возможно подтопление прибрежных территорий»,– говорится в сообщении. Сергей Кузнецов в тоже время отметил, что достижение опасных отметок не прогнозируется.

Также повышение уровня воды в реках отмечено в Алтайском крае. В результате подъема уровня воды в реке Иша, произошел перелив через автодорогу протяженностью 50 м, глубиной 65 см, сообщает минтранс региона. Движение на 12 км трассы Красногорское-Карагайка-Ивановка в Красногорском районе временно перекрыто.

Ранее МЧС в Иркутской области предупредил о риске подтопления ряда населенных пунктов после обильного апрельского снегопада. «Ожидается интенсивное снеготаяние, затопление пониженных участков местности населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев», - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

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Анна Егорова