Автомобильный бренд Kaiyi определился с дилером в Перми

Пермский автохолдинг «Автопрестиж» получил дилерство бренда Kaiyi. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил гендиректор компании Артем Кононов. Шоурум марки будет располагаться в автосалоне на ул. Маршала Жукова, 51 в Камской долине, где ранее «Автопрестиж» продавал автомобили Mitsubishi. Первая партия автомобилей Kaiyi должна прийти в Пермь в эти выходные, на следующей неделе автохолдинг планирует начать их продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автомобиль Kaiyi, источник фото - kaiyi-auto.ru Фото: Автомобиль Kaiyi, источник фото - kaiyi-auto.ru

Господин Кононов пояснил, что решение получить новое дилерство компания приняла, стремясь найти альтернативные бренды взамен ушедшим с российского рынка. «Рынок поменялся, и мы, как и все дилеры, находились в поисках новых марок. Ключевым фактором при выборе именно этого бренда стало то, что автомобили Kaiyi собираются на российском “Автоторе”. У нас есть понимание, что машины и запчасти к ним точно будут поставляться, а также будет поддерживаться гарантия. Кроме того, автомобили адаптированы к российским условиям, и ожидается, что эта работа будет продолжена — появятся всевозможные тепловые опции, усиленная антикоррозийная обработка, повышенный клиренс и так далее»,— рассказал руководитель «Автопрестижа». По его словам, других дилеров Kaiyi в Перми дистрибьютор бренда ООО «Каи Рус» пока искать не планирует. «В ближайшее время у нас будут эксклюзивные права. По крайне мере, такая информация поступила от дистрибьютора»,— сообщил Артем Кононов.

Глава холдинга уточнил также, что автомобили Mitsubishi в автоцентре на ул. Маршала Жукова, 51 пока тоже продолжат продаваться — на данный момент они еще есть на складах компании.

Kaiyi — суббренд китайской автомобильной марки Chery, до 2023 года на российском рынке представлен не был. В январе этого года сборка этих автомобилей началась на калининградском «Автоторе», прежде выпускавшем модели BMW, Kia и Hyundai. Первый дилерский центр Kaiyi был открыт в Москве 16 марта. Сейчас, по информации на сайте «Каи Рус», салонов бренда работают также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Холдинг «Автопрестиж» развивает пермский бизнесмен Вячеслав Ляндаев. В Перми компания продает также автомобили российского автопроизводителя Sollers и китайского бренда Geely. Помимо Перми, «Автопрестиж» работает в Самаре (Mitsubishi), Оренбурге (Hyundai, Geely, Nissan), Ставрополе (Lada) и Минеральных Водах (Mitsubishi, УАЗ). Также в каждом городе у холдинга есть центр авто с пробегом.