В центре Екатеринбурга перекроют несколько улиц из-за эстафеты

Сегодня, 30 апреля, в Екатеринбурге перекроют ряд центральных улиц ради проведения эстафеты «Весна Победы». Информация об этом размещена на сайте правительства региона. До 15:00 проезд будет ограничен по следующим улицам:
- Ул. 8 Марта от ул. Бориса Ельцина до ул. Малышева;
- Ул. Бориса Ельцина ул. 8 Марта до ул. Бориса Ельцина, 10;
- Проспект Ленина ул. Хохрякова до ул. Карла Либкнехта;
- Ул. Пушкина ул. Малышева до проспекта Ленина.
Кроме того, сейчас закрыта автопарковка на площади 1905 года.
Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» проводится ежегодно с 1937 года. Забег проводили даже в годы Великой Отечественной войны, однако в 2020 и 2021 году из-за короновирусных ограничений эстафету приходиолсь отменять.