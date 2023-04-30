В центре Екатеринбурга перекроют несколько улиц из-за эстафеты

Сегодня, 30 апреля, в Екатеринбурге перекроют ряд центральных улиц ради проведения эстафеты «Весна Победы». Информация об этом размещена на сайте правительства региона. До 15:00 проезд будет ограничен по следующим улицам:

Ул. 8 Марта от ул. Бориса Ельцина до ул. Малышева;

Ул. Бориса Ельцина ул. 8 Марта до ул. Бориса Ельцина, 10;

Проспект Ленина ул. Хохрякова до ул. Карла Либкнехта;

Ул. Пушкина ул. Малышева до проспекта Ленина.

Кроме того, сейчас закрыта автопарковка на площади 1905 года.

Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» проводится ежегодно с 1937 года. Забег проводили даже в годы Великой Отечественной войны, однако в 2020 и 2021 году из-за короновирусных ограничений эстафету приходиолсь отменять.

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