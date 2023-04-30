Девелопер «Ингрупп» приобрел участок возле арбитражного суда в Перми

Застройщик «Ингрупп» приобрел земельный участок на ул. Подгорной, 109, рассказал «Ъ-Прикамье» источник в пермской бизнес-среде. Территория в 1,1 тыс. кв. м расположена возле здания арбитражного суда Пермского края и находится в Дзержинском районе города. По сведениям сервиса 2ГИС, рядом с этим участком работает автосервис. В публичной кадастровой карте отмечается, на этой территории находится нежилое 1-этажное здание площадью 214 кв. м. Получить в «Ингрупп» комментарий по поводу покупки участка на ул. Подгорной, 109 не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Земельный участок на ул. Подгорной, 109 в Перми, фото - кадастровая карта. Фото: Земельный участок на ул. Подгорной, 109 в Перми, фото - кадастровая карта.

Ранее площадка по ул. Подгорной, 109 была предметом судебных споров. Продажу этого актива в суде оспаривал бизнесмен, основной владелец «Технопарка «Пермь» Евгений Протопопов. Господин Протопопов требовал признать недействительными сделки в отношении земельного участка по ул. Подгорной, 109, заключенные между Иваном Ветошкиным и Екатериной Калабиной. Как пояснял ранее предприниматель «Ъ-Прикамье», он собирался приобрести участок на ул. Подгорной, 109 для возведения офисного или торгового центра. Но когда Евгений Протопопов перечислил задаток за участок, недвижимость перепродали другому покупателю. Задаток, как и основной платеж, сторона продавца не приняла, хотя договор был уже подписан, уточнял бизнесмен. 15 ноября производство по делу прекратили, потому что господин Протопопов ходатайствовал об отказе от иска.

«Ингрупп» — молодой пермский застройщик, начинавший с возведения таунхаусов и малоэтажных домов. Первые дома компания сдавала в 2012–2013 годах. Сейчас девелопер наращивает объемы застройки, планируя в том числе проект комплексного освоения в Кондратово. В стадии строительства компании — дома Uno, «Меридиан», Urban Life, AQUA, Domingo в Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах Перми и в Кондратово.