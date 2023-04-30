«Каждый платит свою справедливую долю налогов»

Минфин предложил обязать блогеров, работающих за границей на иностранных платформах, платить НДФЛ с доходов, которые они получили в РФ. Пакет поправок в Налоговый кодекс правительство внесло в Госдуму. Сейчас доходы с ресурсов с доменами .com, YouTube или Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) налогом не облагаются. Кандидат экономических наук, блогер Лилия Алеева считает, что потенциальное увеличение дохода от этого предложения может быть относительно небольшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Алеева

Фото: предоставлено автором Лилия Алеева

Фото: предоставлено автором

«Предложение Министерства финансов направлено на то, чтобы все россияне платили свою справедливую долю налогов. Многие российские блогеры, зарабатывающие на российской аудитории, продающей свои инфопродукты для граждан в России, но работающие за границей, не платят никаких налогов в нашей стране, а это означает, что бюджет РФ теряет потенциальный доход. Облагая НДФЛ доходы блогеров, полученные в России, правительство надеется увеличить свои доходы и обеспечить, чтобы каждый вносил свой вклад в развитие страны, тем более зарабатывая на ней.

Некоторые утверждают, что это предложение несправедливо по отношению к блогерам, не проживающим в России, поскольку они могут даже не иметь никаких связей с этой страной. Однако важно отметить, что во многих странах мира действуют аналогичные налоговые законы, которые требуют от граждан платить налоги со своего дохода независимо от того, где они проживают. Например, в США действует аналогичная система, которая позволяет американским гражданам исключать часть своего дохода, полученного за границей, из налогообложения США, но они по-прежнему обязаны платить налоги с той части своего дохода, которая превышает предел исключения.

Министерство финансов считает, что налоговая поправка поможет увеличить доходы отечественного бюджета, однако важно отметить, что влияние этого предложения на доход может быть ограниченным, поскольку оно затрагивает лишь небольшую часть блогеров, работающих за границей. Согласно отчету ИТ-компании “Яндекс”, всего около 200 российских блогеров зарабатывают более $100 тыс. в год на своей работе за границей. Таким образом, потенциальное увеличение дохода от этого предложения может быть относительно небольшим».

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