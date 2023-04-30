Глава СКР запросил доклад по делу о травмировании ребенка в детсаду Челябинска

Председатель Следственного комитета РФ потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в одном из детских садов Челябинска. Такое поручение дано руководителю регионального управления СК России Петру Решетникову, сообщают в центральном аппарате ведомства.

По версии следствия, 25 апреля трехлетний мальчик во время прогулки застрял в игровой конструкции и потерял сознание. Его госпитализировали. По факту травмы областное управление СКР возбудило уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).