После гибели 81-летней женщины в коллекторе Ростова-на-Дону возбуждено дело о халатности

По факту гибели 81-летней женщины в ливневом коллекторе открытого типа в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По данному факту следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Женщина погибла 28 апреля. Как сообщали в СКР, пенсионерку затянуло в открытый коллектор во время потопа из-за ливня. Издание «Дон24» сообщило со ссылкой на очевидцев в социальных сетях, что пенсионерка из-за затопления дороги не заметила, что тротуар обрывается и начинается открытый водосток.

В 2016 году в центре Ростова-на-Дону 14-летнюю девочку потоком воды из-за сильного ливня затащило под припаркованный автомобиль. В результате восьмиклассница утонула. Городские власти выплатили ее семье компенсацию в полмиллиона рублей.

Анастасия Ларина