«Май все равно начнется, я в этом уверен на 90%»

Прямая речь

Евгений Болотин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:

— Я родился и вырос в СССР, поэтому много раз участвовал в демонстрациях: в школе, в институте и даже успел на работе. Я учился в школе №36 на улице Малышева. Мы собирались у школы, выходили к УПИ, на площадь Кирова, шли по Ленина. Проходили организованной колонной, несли плакаты. Проходили через площадь, разворачивались и по Малышева шли домой, но уже не в организованной колонне. Весело было.

Помню, в Институте физики и металлов надували шарики: там стояла очередь, чтобы их надуть, и они летали. Это сейчас детей не удивишь летающими шариками, а тогда это было «Вау! Круто». У кого-то отрывался шарик, кто-то запускал, кто-то домой нес. Тогда их не продавали на каждом углу.

Александр Лакедемонский

Фото: соцсети Александра Лакедемонского

Александр Лакедемонский, главный редактор «Областной газеты»:

— На своих первых сознательных демонстрациях маршировал в стройных колоннах работников будущего НПО автоматики, тогда еще обладавшим статусом НИИ. Отец возглавлял там отдел, название по понятным причинам не могу сказать даже сейчас. Пару раз даже позировал для истории с каким-то красивым переходящим трудовым знаменем, которое тогда было раза в три меня выше.

Лет в пять получил после демонстрации ремнем — вернее, поясом от отцовского плаща: он с коллегами присел на лавочке на Вайнера на первомайский диспут, а я, не дождавшись окончания, убежал домой и рассказал об этом маме.

Демонстрации школьного времени ассоциируются в первую очередь с магазином «Уралобувь» на Луначарского, откуда колонна Октябрьского района выворачивала на Ленина, и почему-то с первым концертом «Миража» из магнитофона «Весна 205.1», носимом, согласно моде, на шее на ремне.

Хорошо запомнил свою последнюю демонстрацию весной 1988 года на первом курсе журфака. Опоздал, но решил хоть как-то отметиться и попасть на глаза факультетской колонне и главное, декану Борису Лозовскому, забравшись на «Каменный цветок» слева от аллеи на выходе с площади. Меня сняли оттуда два милиционера, но подошел Борис Николаевич, и все закончилось хорошо.

Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Людмила Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области:

— Я праздную Первомай со школьных лет, и каждый год участвую в демонстрациях. Из интересного вспоминаю период времени, когда была комсоргом цеха и секретарем партийной организации цеха, — тогда на мне была ответственность организовать колонну для демонстрации таким образом, чтобы она выглядела празднично, а у людей было хорошее настроение. Мы много раз занимали призовые места за оформление колонны.

До пандемии были яркие массовые шествия в Свердловской области, Екатеринбурге. Представители профсоюзов, всех политических партий, работники предприятий и бюджетной сферы, общественники всегда шли на демонстрации, вставали колоннами и слушали выступление председателя профсоюза Свердловской области, главы региона. Это торжественное мероприятие, которое дает возможность поздравить всех с этим прекрасным днем, дружески пообщаться. К сожалению, последние годы оно не проходит так масштабно.

Хочу поблагодарить за труд работников промышленных предприятий и работников бюджетной сферы, всех жителей региона. Поздравляю всех вас с Днем Первомая, с замечательным праздником Весны и Труда. Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы профессия рабочего была почетной и уважаемой, и любой труд славился. Для этого мы на заседании законодательного собрания Свердловской области 18 апреля единогласно поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева и приняли закон о знаке «Трудовая доблесть Урала». Этим знаком мы хотели поднять престиж рабочей профессии, сказать, что труд рабочего ценится и вознаграждается. Дополнением к этому знаку будет денежное вознаграждение в 100 тыс. руб. Думаю, профсоюзы с большим одобрением восприняли это решение.

Игорь Володин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской думы:

— Мои родители работали на Уралмашзаводе, поэтому в демонстрациях в честь 1 мая я принимаю участие с самого детства. Традиционно всей семьей проходили от Уралмаша до площади 1905 года с баянами, гитарами и всеми остальными инструментами. Всегда, и в более ранние годы, и сейчас, было много народу, было весело и интересно. Я бы и в этом году принял участие в демонстрации, если бы ее не отменили.

Очень положительно и с пониманием отношусь к этому празднику, потому что благодаря ему мы поддерживаем и прославляем людей труда. Я и сам начал свою трудовую деятельность на Уралмашзаводе, так что этот день очень важен для меня. Да и, думаю, все жители города с удовольствием проводят 1 мая.

Антон Баков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Антон Баков, уральский политик и бизнесмен:

— Когда я был одним из лидеров движения «Май», я ходил на майские демонстрации каждый год. Самым запоминающимся стало шествие 1 мая 2000 года. За несколько дней до этого, 28 апреля, захватили Серовский завод, где я был директором. После этого я совершенно не хотел идти на демонстрацию, но нужно было показать, что лицо человека стиснутое, каменное, и на нем даже порой играет улыбка. И я пошел. Позвал с собой сына Мишу, которому тогда было шесть лет. Потом эти несчастные кадры еще долгое время показывал Шеремет.

С тех пор как у меня нет движения «Май», я не хожу на демонстрации и сосредотачиваюсь на других праздниках. В этом году проведу 1 мая в кругу семьи. К самим демонстрациям я отношусь неоднозначно. Например, в Новосибирске все изначально построено на юморе, поэтому там яркие шествия. А у нас в Екатеринбурге у жителей не хватало чувство юмора провести веселые мероприятия — мы тут все с каменными лицами. В этом году и вовсе демонстрации не будет. Но май все равно начнется, я в этом уверен на 90%.

Елена Чечунова

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Свердловской области:

— 1 мая — праздник из детства, праздник весны и труда. И в школьные, и в студенческие годы мы дружно ходили на демонстрацию. В школе, в Нижнем Тагиле наш пионерский актив готовил украшения для праздничной колонны — цветы, ленты, шары. В институте я училась в Москве. Первомай — это ассоциации с чем-то великим: Красная площадь, партийные лидеры, приветствующие горожан, транспаранты о достижениях трудовых коллективов наших заводов, предприятий. Мы — студенты, конечно, гордились, что были в самой гуще событий, участвовали в большом государственном празднике.

Хорошо, что эта традиция жива. Это возможность встретиться коллегам по работе в неформальной обстановке, семьями, вместе с профсоюзами напомнить о трудовых правах граждан. Думаю, для многих Первомай — это по-прежнему праздник, а не просто выходной день.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Ивачев, секретарь свердловского отделения КПРФ, вице-спикер законодательного собрания Свердловской области:

— Я считаю, что 1 мая — это один из главных праздников, который не связан с событиями, а ценен своим идейным содержанием. Идея борьбы людей труда за свои права, идея освобождения людей труда — это великий идеи, которыми вдохновлялись величайшие исторические и государственные деятели, в том числе создававшие советскую Россию. Подача 1 мая просто как праздника весны — в корне неверная. Это в первую очередь День международной солидарности трудящихся.

Я начинал ходить на демонстрации еще будучи ребенком, ходил вместе с родителями. Это было уже постсоветское время, когда демонстрации не были, условно говоря, мейнстримом и обязаловкой. С тех пор я принимаю в них участие и зову с собой детей. Хожу с красными стягами с КПРФ. Очень жалко, что в последнее время не получается ярко и масштабно сделать это из-за ограничений.

Александр Каптюг, координатор свердловского отделения ЛДПР, депутат законодательного собрания Свердловской области:

— Праздник Первого мая для меня —это весна, поездки на дачу, радость от общения с родственниками, приятные хлопоты. Это демонстрации, флаги, песни. Особыми, новыми красками для меня праздник заиграл в современности, когда он перестал быть идеологизированным. И это здорово. Сегодня мы радуемся весне, славим человека труда. Первое мая — семейный, уютный праздник. Отличная возможность провести время с семьей и с друзьями. Словом, День весны и труда очень нужный праздник, и пусть он остается таким, какой есть сейчас.