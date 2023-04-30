Новые образцы военной техники можно будет увидеть на Параде Победы в Ижевске

Парад Победы начнется в Ижевске на Центральной площади в 10.00. Традиционно в праздничном шествии примут участие военно-патриотические объединения, силовые структуры, представители промышленных предприятий Удмуртии. В этом году в составе механизированной колонны жителям и гостям столицы впервые представят новые образцы вооружений, освоенные ижевскими оборонными заводами, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Возглавят механизированную колонну КАМАЗы ДОСААФ с противотанковой пушкой и полевой кухней. За ними проследует колонна Концерна «Калашников» и Ижевского механического завода, в составе которой будут представлены ретро автомобили, затем техника Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» и Ижевского электромеханического завода «Купол».

«На Параде Победы ижевчане впервые смогут увидеть новейшую разработку Концерна «Калашников» — комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4». Также в первый раз в Ижевске в составе механизированной колонны завода «Купол» пройдет боевая машина «Тайфун-ПВО». «Тайфун-ПВО» только осваивается заводчанами, но уже помог сборной России победить на международных армейских играх «Чистое небо» в Китае. Увидим и Универсальный мишенный комплекс «Адъютант», который разработан и начал выпускаться на «Куполе». В его составе — беспилотные мишени ракетного, самолетного и вертолетного типа. По совокупности характеристик комплекс не имеет аналогов в мире», — рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.