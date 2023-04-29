«Спартаку» и «Ростову» было не до «Зенита»

Очередную победу в 25-м туре чемпионата России по футболу одержал «Зенит», который благодаря четырем голам Малкома разгромил «Крылья Советов» — 5:1. А вот номинальные преследователи клуба из Санкт-Петербурга «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью — 1:1. Формально чемпионская гонка еще не завершена, но отрыв «Зенита» от ростовчан вырос до 11 очков, и ликвидировать его уже фактически невозможно.

В общем-то уже понятно, что чемпионом опять станет «Зенит», но сами петербуржцы хотели красиво все оформить на домашнем стадионе в принципиальном матче со «Спартаком», который состоится в 26-м туре. Для этого сейчас им нужно было не только самим победить «Крылья Советов», но и чтобы «Спартак» одолел «Ростов». Между тем команда Сергея Семака уже сталкивалась с проблемами в Самаре, когда уступила здесь 0:2 на групповом этапе Кубка России.

А главное, что не было никакой уверенности в успехе «Спартака», который в последнее время очень тяжело и чаще неудачно играл с «Ростовом».

У «Зенита» по состоянию здоровья матч с «Крыльями» пропускал один из его системообразующих футболистов — Вендел, едва ли не главное связующее звено между обороной и атакой. И в этом тоже был определенный шанс на успех для самарцев дополнительно к преимуществу своего поля. Более того, хозяева «Солидарность Арены» повели в счете уже на девятой минуте, когда Сергей Бабкин головой переправил мяч в дальний угол после подачи с правого фланга Романа Ежова. Правда, зацепиться за этот результат им не удалось. Гленн Бейл наступил на ногу петербуржцу Далеру Кузяеву в штрафной площади, хотя и не помешал тому отдать передачу, но этого все равно оказалось достаточно для назначения пенальти, который спокойно исполнил Малком. К тому же потом подопечные Игоря Осинькина слишком близко подпустили к воротам Клаудиньо, который пробил на силу и прошил вратаря Ивана Ломаева.

Был спорный эпизод, когда защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, как показалось, нечисто выбил мяч в штрафной у нападающего Владимира Писарского, однако, в отличие от инцидента с Кузяевым, VAR эта ситуация не заинтересовала. А вскоре вторую желтую карточку получил Бейл, и еще до перерыва «Крылья» остались в меньшинстве. Теперь уже победа гостей не вызывала сомнений, тем более что Малком в дебюте второго тайма сразу нанес контрольный удар. В дальнейшем бразилец и вовсе сделал покер, утвердившись в ранге лучшего бомбардира чемпионата с 22 голами.

«Зенит» выиграл 5:1 и набрал 61 очко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры матча «Зенит»—«Крылья Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 11 Кадры матча «Зенит»—«Крылья Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч «Спартак»—«Ростов» прежде всего, конечно, имел ключевое значение в борьбе за серебряные медали. Также в ней участвует ЦСКА, который на выезде встречался с занимавшим пятое место «Ахматом». Быстрый дубль Ивана Облякова создал армейцам весьма комфортные условия. Во второй половине был момент, когда они теоретически могли утратить контроль над игрой, но их выручил голкипер Игорь Акинфеев, отразивший удар в упор Артема Тимофеева. Только в концовке грозненцы заставили гостей понервничать, когда Мохамед Конате сократил разницу до минимума. И все же ЦСКА не упустил победу, а Максим Мухин перед финальным свистком восстановил перевес в два мяча — 3:1. Тем самым красно-синие с 48 очками догнали «Спартак».

Красно-белые сохранили за собой третье место, но мечтали, естественно, о том, как вернуться на второе. При этом у них наконец-то не было кадровых потерь из-за травм или дисквалификаций. А вот «Ростов» уже на первых минутах произвел вынужденную замену после того, как Кирилла Щетинина в игровом единоборстве вырубил собственный одноклубник Виктор Мелехин. Тем не менее это происшествие не повлияло на гостей, которые действовали агрессивно и организованно, зачастую демонстрируя даже более цельный футбол, чем хозяева.

Впрочем, креатива в нападении не хватало обеим командам, а потому вратари Александр Селихов и Сергей Песьяков больше занимались подыгрышем, нежели прямыми обязанностями. Разве что спартаковцы иногда сами сеяли панику у своей штрафной. Сначала чуть не привез Селихов, а ближе к перерыву обострил Алексис Дуарте. В конце первого тайма подопечные Гильермо Абаскаля все-таки активизировались, но усилиями Георгия Джикии нанесли лишь один удар в створ, с которым легко справился Песьяков. Всего один раз попали по воротам и ростовчане, когда Алексей Миронов при стандарте с очень острого угла решил проверить бдительность Селихова.

Перед второй половиной встречи выяснилось, что у красно-белых в связи с повреждением выбыл из строя капитан Джикия. И это был довольно тревожный знак, учитывая, какой кошмар творился у них в защите во многих матчах весенней части сезона.

Центрфорвард гостей Николай Комличенко в отсутствие Джикии явно почувствовал себя свободнее и пошел на таран. В столкновении с Кристофером Мартинсом он даже едва не заработал пенальти, чуть-чуть не дотянув до штрафной.

В целом игра по-прежнему носила тяжелый, тягучий и на удивление незрелищный характер. Даже гораздый на выдумки Квинси Промес никак не мог ничего придумать в атаке. Опасность представлял только дальний удар Миронова, а так команды продолжали играть без ворот и голевых моментов. Но абсолютно неожиданно выстрелила замена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который выпустил на поле Александра Селяву. Типичный опорник-разрушитель, никогда еще не забивавший в премьер-лиге, вдруг так зарядил с левой ноги из-за штрафной, что даже Селихов не спас «Спартак».

Не спас хозяев и Мартинс, когда Песьяков блеснул отменной реакцией, а потом и Александр Соболев на пару с Шамаром Николсоном не замкнули прострел Данила Пруцева вдоль лицевой линии. Казалось, что москвичам уже не избежать поражения. Однако на последних минутах они устроили просто тотальный штурм, обложили ростовские ворота стандартами, а Селихов вообще окончательно сменил свою штрафную на чужую и переквалифицировался в нападающего. И «Спартак» все-таки вырвал ничью после углового, когда Соболев продавил защитников гостей и головой вколотил мяч в сетку.

Карпин буквально рвал и метал на бровке, выражая какие-то претензии арбитру Кириллу Левникову, которому пришлось в итоге предъявить тренеру красную карточку.

Эмоции наставника «Ростова» были понятны: важнейшая победа уплыла прямо из рук. А теперь у его команды стало 50 очков, у «Спартака» — 49, да еще и ЦСКА рядом. «Зенит» же без пяти минут чемпион и может завоевать титул даже в следующем туре, если ростовчане, например, не обыграют «Факел» дома, а петербуржцы дожмут красно-белых.

Александр Ильин