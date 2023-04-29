ФК «Урал» в 25 туре РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Урал» и «Краснодар» сыграли вничью в рамках 25 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 1:1 (1:1). На трибунах присутствовало свыше 10 тыс. зрителей.

Счет открыл «Краснодар»: на 13 минуте отличился Кевин Ленини. «Урал» восстановил равновесие на 40 минуте — гол забил Александр Юшин.

ФК «Урал» занимает 11 место, у него 26 очков. «Краснодар» на 6 месте, у него 39 очков. 26 тур РПЛ ФК «Урал» проведет 7 мая на стадионе «Нижний Новгород» в матче с клубом «Пари Нижний Новгород».

3 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» ФК «Урал» сыграет с ЦСКА ответный и решающий матч финала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра проходила в Москве и закончился со счетом 1:1. Победитель финала Пути РПЛ сыграет в суперфинале Кубка России с победителем Пути регионов.

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Николай Яблонский