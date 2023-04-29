«Амкар» упустил шанс обыграть лидера чемпионата

В заключительном матче регулярного чемпионата ФК «Амкар-Пермь» на своем поле проиграл лидеру турнирной таблице – ФК «Тюмень» со счетом 0:2. Оба гола были забиты гостями со стандартов во втором тайме.

Осечка с лидером позволила ФК «Иртыш» догнать пермскую команду: клубы делят между собой второе и третье места.

На следующем этапе чемпионата «Амкару» предстоит провести еще пять игр с командами из верхней части турнирной таблицы.

«Шансы на выход в первый дивизион маленькие. Будем пытаться ими воспользоваться. Назад дороги нет. Будем стараться взять пять матчей из пяти. И надеяться, что лидер ещё где-то потеряет очки». - заявил на после матчевой пресс-конференции и.о. главного тренер ФК «Амкар» Иван Черенчиков.