«Челбаскет» вышел в финал Чемпионата России

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» прошел в финал Чемпионата России. В домашнем матче команда обыграла тобольский «Нефтехимик», сообщают в пресс-службе клуба.

Третья игра серии плей-офф Высшей лиги Чемпионата России по баскетболу завершилась со счетом 80:70 в пользу «Челбаскета». Лучшим игроком матча стал Павел Кольцов, который принес команде 23 очка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по итогам регулярного чемпионата Высшей лиги «Челбаскет» занял первое место. В 34 играх сезона челябинская команда одержала 26 побед.