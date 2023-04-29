На искусстве не экономят

Развлечения на майские праздники подорожали. Цены билетов на спектакли и другие шоу в Москве выросли год к году более чем на 15%. Это данные сервиса «МТС Live». Если раньше поход в театр во время праздников в столице обходился примерно в 2 тыс. руб., то теперь в среднем — в 2,4 тыс. руб. Однако россияне готовы тратить больше денег на развлечения, отмечают аналитики рынка. Это, в частности, связано с тем, что сейчас нет ни интересных новинок в кинотеатрах, ни живых выступлений с популярными зарубежными артистами.

Спросом же пользуются, в том числе билеты на концерты российских музыкантов, мюзиклы и детские спектакли, отмечает директор по стратегии «МТС Live» Владимир Агеев:

«Если сравнивать, например, с январскими праздниками, то в мае мы наблюдаем тенденцию к некоторому снижению продаж, люди выбирают какие-то активности на свежем воздухе. Но если говорить про мероприятия, на которых выдаются билеты, то в первую очередь выбирают на эти длинные выходные.

На "ВТБ Арене" будет большой концерт Hammali & Navai. Если говорить про спектакли, то, как правило, у нас в топе театр Моссовета — "Супружеская жизнь". Популярны и спектакли Театра Вахтангова. Востребован и сегмент антреприз, например, "Идеальный муж" в Театре комедии. Среди детских в спектаклей в топе продажах Театр Терезы Дуровой и "Уголок дедушки Дурова" — там идут "Летучий корабль", "История хрустальной туфельки". Мюзиклы: Театр оперетты — "Анна Каренина" и "Ничего не бойся, я с тобой", который проходит в МДМе.

По стоимости видим небольшой рост год к году на 16%. Средний билет на мероприятие в Москве обойдется в 2,4 тыс. руб. Если говорить о среднем чеке, то он вырос чуть больше — на 28% — 5,4 тыс. руб. Так происходит еще и за счет того, что люди стали приобретать больше билетов в одном заказе . Если раньше было около двух, то сейчас где-то уже четыре билета в заказе в среднем».

Выставки на майские праздники в 2022 году по всей стране посетили более 1 млн человек, сообщили в Министерстве культуры. В Москве самым популярным стал музей имени Пушкина — там побывали почти 44 тыс. человек. Московский Кремль принял примерно 35 тыс. граждан, а Государственный исторический музей — более 16 тыс.

В 2023 году в начале мая открыто несколько экспозиции, которые заслуживают особого внимания, отмечает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Я бы начал с довольно неожиданного места — недавно открывшегося музея "Динамо" в Петровском парке, там, где стадион. И здесь вся спортивная история. Выполнен музей, как это часто бывает, особенно, кстати, со спортивными экспозициями — по последнему слову техники, с интерактивом.

Есть и более традиционные выставки. На неделе открылась вторая выставка в Центре конструктивизма "Зотов". Это центр, который открыт на Ходынской улице. Здание бывшего хлебозавода, и выставка называется "Логос: голос конструктивизма", то есть он рассказывает о создании нового дизайна, стиля пропаганды, в котором принимали участие все выдающиеся деятели конструктивизма — Родченко, Эль Лисицкий, Клуцис.

Это очень специфическая экспозиция. Центр "Зотов" также оборудован по последнему слову техники, поскольку открылся он только в 2022 году. И, наконец, такая весьма традиционная выставка — "Золото сарматских вождей". Открыта она в главном здании ГМИИ им. Пушкина, так что можно сказать, что это первая или вторая выставка после прихода нового директора. Это совершенно традиционные вещи, знаменитый звериный стиль, то есть всякого рода фибулы и прочие изделия из золота, которые были найдены во время раскопок курганов в Башкирии 80-90-х годов ХХ века».

Согласно опросу в Telegram-канале “Ъ FM”, концерты и выставки в эти майские праздники собираются посетить только 4% подписчиков. Большинство же — 68% — планирует остаться дома или поехать на дачу.

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Анна Маргулис