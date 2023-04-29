В Севастополе сделали заключение о состоянии воздуха после пожара на нефтебазе

Департамент природных ресурсов и экологии Севастополя исследовал пробы атмосферного воздуха после пожара на нефтебазе в восьми контрольных точках. Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, превышений содержания загрязняющих веществ превышено не было.

«Отбор проб осуществлен на наличие углерода оксида, азота диоксида, сера диоксид, фенола, формальдегида, алифатических углеводородов, бенз(а)перена, сероводорода, ксилола, толуола»,- сообщили в Севприроднадзоре.

Там подчеркнули, что мониторинг за состоянием атмосферного воздуха продолжается. Вечером будут проведены дополнительные замеры.

Утром 29 апреля в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта на нефтебазу произошла атака беспилотника, из-за чего загорелся резервуар с топливом и повредилось четыре цистерны. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. Позже стало известно, что еще один беспилотник сбили бойцы флота.

Татьяна Ручкина

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