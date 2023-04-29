«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу петербургского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Солидарность Арена». Малком забивает гол. Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В центре Малком и Клаудиньо празднуют гол в ворота самарцев Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Пенальти в ворота «Крыльев Советов». Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 3 Матч между командами «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Солидарность Арена». Малком забивает гол. Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В центре Малком и Клаудиньо празднуют гол в ворота самарцев Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Пенальти в ворота «Крыльев Советов». Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Первый гол в игре забили самарцы — Ежов подал в штрафную, а Бабкин головой отбросил мяч в дальний угол ворот. Сине-бело-голубые вскоре отыгрались и успешно пробили пенальти прямо в центр ворот. Затем со штрафной «Зенит» снова удачно пробил мяч прямо между ног вратаря соперника. Тайм завершился со счетом 1:2.

В начале второго тайма, на 55-й минуте, Малком отправил мяч в угол ворот «Крыльев Советов», через 9 минут петербуржцы снова успешно атаковали противника, завиб четвертый гол «Зенита» в этом матче. И почти сразу после четвертого мяча сине-бело-голубые пробили пятый — Сергеев сделал передачу в центр штрафной, где Малком отправил мяч в ворота.

Встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу ФК «Зенит». После 25 туров петербуржцы продолжают лидировать в рейтинговой таблице со счетом в 61 очко. После — следует «Ростов» с 49 очками. Следующий матч зенитовцы отыграют 7 мая на «Газпром Арене» с московским «Спартаком».

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