Следователи проверят сообщения о бездействие полиции в деле об убийстве матери из Екатеринбурга

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) 36-летней матери из Екатеринбурга Валентины Бушуевой. Следователи также проверят информацию СМИ о том, что сотрудники полиции не реагировали на заявления женщины о том, что ее сожитель угрожал ей и применял физическое насилие.

«В рамках расследуемого следователями СК России уголовного дела доводы о бездействии сотрудников полиции тщательно проверяются. Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,– сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, что Валентину Бушуеву 17 апреля задушил ее сожитель Эльвир Ялалдинов. Глава пресс-службы ГУ МДВ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в тот день пара употребляла спиртное. Впоследствии они поссорились, и женщина попыталась выгнать сожителя, вследствие чего он убил ее. Обвиняемый в содеянном сознался.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга порталу Е1.ru подтвердили, что женщина жаловалась в полицию на сожителя, однако информацию о бездействии силовиков опровергли. «По данным фактам службой участковых уполномоченных проводились проверки в соответствии с законодательством. Однако впоследствии пострадавшая каждый раз отказывалась подавать заявление о привлечении мужчины к ответственности. Полицейские неоднократно проводили беседы с ее сожителем, предупреждая о недопустимости применения насилия и иного противоправного поведения, — отметили в пресс-службе.

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