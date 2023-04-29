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Коммерсантъ FM
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Аренде коттеджей нашли альтернативу

Какие дома еще можно снять в Подмосковье на длинные выходные

Стоимость аренды загородной недвижимости на майские праздники выросла. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, в среднем цена за год увеличилась на 20-25%. Аналогичные данные предоставили и в «Авито Недвижимость». Так, если в 2022 году ставки начинались от 5 тыс. руб. в сутки, то в 2023-м — от 8 тыс. руб. Основной запрос — дачные дома, коттеджи и таунхаусы среднего ценового сегмента.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом россиян интересовали в основном варианты с полным пакетом услуг. В том числе с бассейном, сауной и мангальной зоной, говорит руководитель проект Data Flat Александр Пыпин:

Как изменилась стоимость аренды жилья в мае

Как изменилась стоимость аренды жилья в мае

«Для проведения майских праздников сейчас важен комплексный подход для. Люди хотят не выходя с арендованного участка иметь возможность и в бадминтон поиграть, и в бассейне поплавать, и в баню сходить. Чем можно объяснить такой рост спроса на аренду домов в этом году?

У людей выросла уверенность в том, что они могут потратить деньги на отдых. По сравнению с 2022 годом цены выросли примерно на четверть. В праздничные дни что-то приличное — где-то 10 тыс. руб. в сутки. Сейчас свободное предложение есть, но только со сложной транспортной доступностью либо те, где цены, так скажем, неадекватные».

Рост спроса на аренду коттеджей на майские праздники игроки рынка объясняют и отказом многих москвичей от отдыха за рубежом из-за высоких цен на билеты и сложной логистики. В результате многие лоты в доступном ценовом сегменте были разобраны еще месяц назад. Поэтому если дисконт и предлагали, то только постоянным клиентам, отмечает основатель компании «БЕСТ-Новострой» и управляющий партнер «Домбук» Ирина Доброхотова:

«В доступном ценовом сегменте все, конечно, в Подмосковье разобрано. Хорошие лоты были арендованы еще за месяц, а то, может, и больше. И, конечно же, самый популярный вариант — это 10 дней, когда дом снимают с 29 апреля по 9 мая. Раньше цены начинались от 6 тыс. руб. в сутки, сейчас на выходные — 10 тыс. руб., но на праздники сутки обойдутся и во все 15 тыс. руб.

То есть мы видим дифференцированный тариф, и некоторые собственники заранее указали повышенный . Если же мы говорим о доме какой-то меньшей площади, есть даже варианты 3-4 тыс. руб. в сутки, но это дом до 50 кв. м. Стоимость зависит и от расстояния от Москвы. Праздники — всегда время роста цены. В 2023 году аренда очень востребована, и арендаторы могут сдавать, например, только тем, кто постоянно снимает один и тот же дом.

Как дачники усиливают охрану

Как дачники усиливают охрану

Остались ли какие-то свободные варианты? Есть небольшие дома далеко от условной цивилизации, средний сегмент — такой вариант можно найти. Еще есть возможность снять большой коттедж, есть даже предложение на 1 тыс. кв. м с банкетным залом за 100 тыс. руб. в сутки».

Аренда загородных домов в элитном сегменте тоже пользовались высоким спросом, отмечает владелец компании Luxury Cottage Константин Курепин. При этом в 2023-м, по его словам, появился и новый тренд. Москвичи стали чаще бронировать отдельные зоны отдыха на территории коттеджей на несколько часов, без размещения, рассказал собеседник “Ъ FM”:

«Стопроцентная загрузка на майские праздники, причем на несколько выходных вперед. Структура спроса по сравнению с 2022 годом изменилась несильно. Бронирования начинаются еще с февраля и сейчас дошли до своего пика. В этом году появилась новая тенденция на бронирование даже не полностью домов, а мангальных зон для жарки шашлыка. Приезжает семья, проводит время на территории, а вечером все едут домой. Таких запросов довольно-таки много. Для этого мы вводим в эксплуатацию несколько объектов. Средний ценовой сегмент коттеджей на майские праздники — в районе 30 тыс. руб. за сутки. По мангальным зонам средняя цена — 5 тыс. руб. за один объект. Цены на аренду жилья, как и на все остальное, немного подросли — на 5-10%. Спрос на майские праздники традиционно высокий».

Telegram-канал “Ъ FM” провел опрос относительно планов подписчиков на майские праздники. Треть респондентов ответили, что собираются провести выходные за городом. А вот почти 40% решили остаться дома. В свою очередь каждый пятый в выходные будет работать.

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Анна Маргулис

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