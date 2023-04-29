С начала года через Пулково перевезли семь миллиардов животных

Более семи млрд животных провезли через петербургский аэропорт Пулково с начала 2023 года. Чаще всего пассажиры с питомцами улетали в страны СНГ, Иркутскую, Калининградскую, Архангельскую и Магаданскую области, сообщили 29 апреля в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».

За первый квартал ветеринарный контроль прошли 40 тыс. аквариумных рыбок, 570 декоративных птиц и волнистых попугайчиков, 900 креветок Розенберга, а также улитки и амфибии. Их проверяли в грузовом терминале Пулково. Через пассажирский прошли 3,6 тыс. кошек и собак.

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