Для ликвидации подтоплений на дорогах Краснодара вышла водооткачивающая техника

Для ликвидации локальных подтоплений после ливней на дорогах Краснодара начала дежурить водооткачивающая техника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас техника работает на участках шести улиц: Тенистая, Бульвар Строителей, Российская, Дежнева, Круговая и Почтовая. При необходимости к работе готовы приступить еще 20 единиц спецтехники, а также аварийная бригада по содержанию насосных станций.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, а также департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Татьяна Ручкина

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