На нефтебазе Севастополя полностью ликвидировали пожар после атаки БПЛА

В Севастополе полностью ликвидировали пожар на нефтебазе, которую атаковал беспилотник. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Срочно, сейчас» Фото: Telegram-канал «Срочно, сейчас»

О ликвидации пожара доложил начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Рохлин. Сейчас на месте остается дежурный расчет.

Утром 29 апреля произошла атака беспилотника на нефтебазу в Казачьей бухте. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. Один из летевших дронов удалось сбить бойцам флота. Происшествие расследует СКР.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram