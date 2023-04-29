На нефтебазе Севастополя полностью ликвидировали пожар после атаки БПЛА

В Севастополе полностью ликвидировали пожар на нефтебазе, которую атаковал беспилотник. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Фото: Telegram-канал «Срочно, сейчас»
О ликвидации пожара доложил начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Рохлин. Сейчас на месте остается дежурный расчет.
Утром 29 апреля произошла атака беспилотника на нефтебазу в Казачьей бухте. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. Один из летевших дронов удалось сбить бойцам флота. Происшествие расследует СКР.
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