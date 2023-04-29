В работе украинского Приватбанка произошел сбой

Масштабный сбой произошел в работе крупнейшего украинского банка — Приватбанка, сообщает «Страна.ua». На сайте кредитной организации было уведомление о том, что «проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности», сейчас сайт работает в обычном режиме.

Читатели «Страны.ua» пожаловались, что не могут расплатиться картами Приватбанка через терминалы. Пресс-секретарь банка Олег Серга заявил, что проблема затронула только часть транcакций. «Специалисты Приватбанка работают над решением проблемы. Извиняемся за неудобства»,— сказал он. С чем может быть связан сбой, он не уточнил.

Приватбанк был основан в 1992 году украинскими бизнесменами Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским, главный офис расположен в Днепре. В декабре 2016 года Национальный банк Украины принял решение о национализации кредитной организации, господин Коломойский пытался это оспорить. У Приватбанка есть представительства за границей, в том числе в Италии, на Кипре, в Латвии, Пекине, Португалии.