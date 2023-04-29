Глава СКР запросил доклад по делу об изнасиловании жительницей Адыгеи младшей сестры

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об изнасиловании 20-летней жительницей Адыгеи своей младшей сестры на протяжении пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20-летняя жительница Адыгеи в течение пяти лет насиловала свою младшую сестру. Причем первый раз над ребенком она надругалась, когда девочке было всего четыре года, а ей – 15. Долгое время об этом никто не знал, поскольку измывательства происходили, когда мамы девочек не было дома.

СУ СК России по республике Адыгея в отношении 20-летней девушки возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram