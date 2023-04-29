СМИ: в Великобритании начали расследование после обнаружения в туалете паба схемы устройства атомной подлодки

Военно-морские силы Великобритании инициировали расследование в связи с информацией, что в одном из пабов страны были найдены документы со схемой устройства новейшей атомной подлодки HMS Anson. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного представителя ВМС Великобритании.

Изначально об инциденте сообщила газета The Sun 28 апреля. К газете обратился мужчина, который нашел документы на полу в туалете паба Wetherspoon, который находится в портовом городе Бароу-ин-Фернесс в графстве Камбрия (Северо-Западная Англия). В этом городе, отмечают СМИ, строятся атомные подводные лодки типа Astute, к которым принадлежит HMS Anson.

HMS Anson — атомная подлодка, работающая на ядерной силовой установке. Она оснащена 38 тяжелым торпедами, а также дальнобойными ракетами для поражения наземных целей Tomahawk. Она впервые вышла в открытое море для проведения испытаний в феврале 2023 года.

Источник The Guardian отметил, что найденные документы в упрощенном виде описывают внутреннее устройство подлодки. Подобные схемы выдаются подводникам и работникам, обеспечивающим обслуживание подлодок. Схема устройства подлодки, сообщил источник, относится к «типовым учебным документам» и помечена грифом «Конфиденциально» (ниже уровня «секретно»). Однако ВМС считают необходимым провести расследование, поскольку это «вопрос безопасности».

Лусине Баласян