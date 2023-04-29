Штормовое предупреждение по грозе, граду и ветру продлено на Кубани до 1 мая

30 апреля, а также в первой половине дня 1 мая в Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20–22 м/с. В связи с этим ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение.

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Из-за сильных осадков в реке Кубань, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Они могут наблюдаться в Горячем Ключе, Геленджике, а также Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском, Туапсинском и Успенском районах.

По данным центра погоды «Фобос», в последние выходные апреля на Кубани температура будет на 1–3° ниже климатической нормы, в том числе на Черноморском побережье столбики термометров не поднимутся выше +10…+15°. Кроме того, в горных районах Кубани и Адыгеи возможен сход селей.

Татьяна Ручкина

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