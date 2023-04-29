«Фобос»: ночью температура в Московском регионе опустится до –2°С

В Москве ближайшей ночью температура опустится до 0…2°С, в столичном регионе и в соседних областях — до –2°С. Об этом сообщается на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

По его данным, на севере и востоке Центрального округа температура снизится до 3°. Синоптики уточняют, что следующая волна похолоданий с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая, затем — в ночь на 5 мая.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 29 апреля, в Москве будет 11–13°C (в Подмосковье — 9–14°C), небольшой дождь, местами умеренный. 30 апреля в столице потеплеет до 14–16°C (по области — до 12–17°C), также ожидается небольшой дождь, вечером на юго-востоке области — умеренный.

Лаура Кеффер